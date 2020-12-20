Морозный экстрим: француз стал рекордсменом по пребыванию в емкости со льдом

Житель Франции Ромен Вандендорп побил мировой рекорд по длительности пребывания в емкости со льдом. В резервуаре, в котором находилось 1,5 тонны кубиков замороженной воды, француз провел 2 часа 35 минут 33 секунды.

Как сообщает газета Voix du Nord, температура внутри емкости составляла минус 18 градусов по Цельсию. Мероприятие состоялось в спорткомплексе в коммуне Ватрело. За тем, как француз погружался в ледяную «ванну», наблюдали его родственники, организаторы, спортивные судьи и телезрители. Предполагается, что имя 34-летнего медика будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

«Я очень счастлив. Это показывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать что-то безумное. При дисциплине вы можете управлять своим мозгом. Если у вас есть мечта, держитесь за нее»,- сказал Вандендорп.

Чтобы стать рекордсменом, Вандендорпу пришлось тренироваться два года. Экстремальный поступок француз решил совершить память о своем отце и девочке Огустины, которые ушли из жизни по причине онкологии.

В поддержку ребенка в сентябре 2018 года была создана организация Association Wonder Augustine. Однако Огустина так и не смогла победить рак ствола головного мозга. После смерти девочки фонд продолжил оказывать финансовую поддержку проектам по борьбе с онкологическими заболеваниями среди детей. Все средства, собранные в поддержку Вандендорпа, направят в фонд.

Как сообщает M La Constellation, предыдущий официальный рекорд был установлен корейцем Сон Хау Чжином. Ему удалось провести в резервуаре со льдом 1 час 55 минут.