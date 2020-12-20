Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 россиян старше 60 лет

Масштабная вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Да, мы надеемся на это», - сказал он в интервью «Вести недели», отвечая на соответствующий вопрос.

Мурашко добавил, что в настоящее время подходят к концу клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Накануне глава Минздрава сообщил, что от коронавирусной инфекции планируется привить около 60% взрослого населения России.

За прошедшие сутки в стране выявлено 28 948 новых случаев инфицирования COVID-19. За все время пандемии - 2 848 377.