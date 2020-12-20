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Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 россиян старше 60 лет

Иван Линдеманн
12:49 20.12.2020
Михаил Мурашко отметил, что в настоящее время подходят к концу клинические испытания вакцины среди людей данной возрастной категории.
Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 россиян старше 60 лет
© Фото: Triggermouse, Pixabay

Масштабная вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Да, мы надеемся на это», - сказал он в интервью «Вести недели», отвечая на соответствующий вопрос.

Мурашко добавил, что в настоящее время подходят к концу клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Накануне глава Минздрава сообщил, что от коронавирусной инфекции планируется привить около 60% взрослого населения России.

За прошедшие сутки в стране выявлено 28 948 новых случаев инфицирования COVID-19. За все время пандемии  - 2 848 377.

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