Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 россиян старше 60 лет
Михаил Мурашко отметил, что в настоящее время подходят к концу клинические испытания вакцины среди людей данной возрастной категории.
© Фото: Triggermouse, Pixabay
Масштабная вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Да, мы надеемся на это», - сказал он в интервью «Вести недели», отвечая на соответствующий вопрос.
Мурашко добавил, что в настоящее время подходят к концу клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.
Накануне глава Минздрава сообщил, что от коронавирусной инфекции планируется привить около 60% взрослого населения России.
За прошедшие сутки в стране выявлено 28 948 новых случаев инфицирования COVID-19. За все время пандемии - 2 848 377.