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Россияне назвали самые желанные новогодние подарки

Иван Линдеманн
12:13 20.12.2020
Лидеры рейтинга - автомобиль, квартира и отпуск.
Россияне назвали самые желанные новогодние подарки
© Фото: Free-Photos, Pixabay

Автомобиль - это самый популярный подарок, который россияне хотели бы получить на Новый год. За него проголосовали 17% опрошенных, большая часть из них - мужчины.

На втором месте находится недвижимость. Решить этот вопрос хотели бы 14% респондентов. И этому подарку предпочтение отдают больше женщины. Они бы хотели получить от Деда Мороза в новогоднюю ночь либо квартиру, либо дом, либо земельный участок.

Третью строчку занимает отпуск. Отдохнуть на Новый год мечтает каждый девятый россиянин. Еще 10% желали бы получить в подарок какой-нибудь гаджет. Деньги находятся на пятом месте. Им бы обрадовались только 7% опрошенных.

Среди других популярных ответов - мотоцикл, велосипед, снегоход, пылесос, домашнее животное, книга, парфюм, мебель. Такие данные со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы приводит РБК. Отмечается, что в исследовании приняли участие 1600 жителей России старше 18 лет.

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