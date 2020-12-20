Россияне назвали самые желанные новогодние подарки

Автомобиль - это самый популярный подарок, который россияне хотели бы получить на Новый год. За него проголосовали 17% опрошенных, большая часть из них - мужчины.

На втором месте находится недвижимость. Решить этот вопрос хотели бы 14% респондентов. И этому подарку предпочтение отдают больше женщины. Они бы хотели получить от Деда Мороза в новогоднюю ночь либо квартиру, либо дом, либо земельный участок.

Третью строчку занимает отпуск. Отдохнуть на Новый год мечтает каждый девятый россиянин. Еще 10% желали бы получить в подарок какой-нибудь гаджет. Деньги находятся на пятом месте. Им бы обрадовались только 7% опрошенных.

Среди других популярных ответов - мотоцикл, велосипед, снегоход, пылесос, домашнее животное, книга, парфюм, мебель. Такие данные со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы приводит РБК. Отмечается, что в исследовании приняли участие 1600 жителей России старше 18 лет.