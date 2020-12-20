Московскому клубу грозит штраф до 1 млн рублей за нарушения на концерте «Кровостока»

Клубу ГлавClub грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение санитарных требований по COVID-19 во время выступления группы «Кровосток»: около половины посетителей концерта не соблюдали социальную дистанцию, а также были без масок и перчаток. Об этом сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

«19 декабря было проведено обследование концертной площадки ГлавClub, по адресу улица Орджоникидзе, дом 11, во время концерта группы "Кровосток". В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима 50% посетителей концерта. Также было были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования», - передает слова Поповского агентство «Москва».

Кроме того, инспектор добавил, что за выявленные нарушения клубу грозит штраф до 300 тыс. рублей. Однако, если нарушения будут установлены повторно или выяснится, что в результате проведенного концерта кто-то из посетителей заразился коронавирусной инфекцией, ГлавClub грозит штраф до 1 млн рублей. Также возможно деятельность клуба могут приостановить на срок до 90 суток.