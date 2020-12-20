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В России за сутки зафиксировано 28 948 новых случаев COVID-19

Тамара Астапенкова
11:30 20.12.2020
За все время пандемии в стране было выявлено 2 848 377 человек с коронавирусом.
В России за сутки зафиксировано 28 948 новых случаев COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В России за сутки выявлено 28 948 новых случаев инфицирования COVID-19. За все время пандемии в стране было выявлено 2 848 377 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 948 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 336 (18,4%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Среди российских регионов с наибольшими показателями по заболеваемости первое место занимает  Москва. В столице за сутки было зарегистрировано 7 263 новых заболевших. Далее идет Санкт-Петербург, где суточный прирост составил 3 759 инфицированных COVID-19. Третье место занимает Московская область - 1 539 новых случаев заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала сроки окончания пандемии в России. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране может значительно измениться к началу весны.

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