В центре Киева вспыхнула главная елка страны: видео

На Софийской площади Киева вспыхнула главная елка страны. Инцидент произошел прямо во время торжественной церемонии зажжения новогоднего символа. Видео в социальных сетях поделились очевидцы.

После того, как на елке засияли все гирлянды, начался салют. Как пишет «Страна.ua», причиной пожара стал один из залпов, направленный не в небо, а вниз. Сначала из-за этого на елке загорелся декоративный бант, после чего огонь быстро перекинулся на другие игрушки.

Возгорание удалось ликвидировать с помощью огнетушителя, который зрители взяли в магазине неподалеку. Отмечается, что из присутствовавших на церемонии никто не пострадал.