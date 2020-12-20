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Эксперт назвал главные критерии выбора пиротехники

Ян Брацкий
01:11 20.12.2020
Пиротехника должна продаваться в упаковке с инструкцией на русском языке, а продавец обязан предоставить сертификаты безопасности на каждое изделие.
Эксперт назвал главные критерии выбора пиротехники
© Фото: Pixabay

Приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах, продавцы которых имеют все необходимые сертификаты безопасности. В этом уверен заместитель гендиректора НИИ прикладной химии Артем Муранов.

«Есть несколько очень простых правил. Фейерверки по техническому регламенту должны продаваться в специально оборудованных местах. Есть требования к магазинам по правилам хранения, расположения. Исходя из этого, мы делаем вывод, что пиротехнику с рук мы не покупаем», - сказал Муранов в беседе с агентством «Прайм».

Выбирая пиротехнику необходимо обращать внимание на отсутствие влаги и целостность упаковки, добавил он.

«Когда определились, не стесняемся, просим продавца показать сертификат. Вся пиротехника подлежит обязательной сертификации. В сертификате должен быть прописан конкретный артикул», - напомнил эксперт.

Как и у любой продукции, у пиротехники есть свой срок годности, который необходимо проверить перед покупкой. Четкая и пошаговая инструкция на русском языке - еще один плюс. В случае ее отсутствия не лишним будет поинтересоваться у продавца о том, как правильно обращаться с данным типом фейерверка, считает Муранов.

«Еще один момент. Убедительная просьба по возможности, все-таки человек, который будет запускать пиротехнику, чтобы он был трезвый, потому что это принципиально …Мы к этому призываем», - подытожил заместитель гендиректора НИИ прикладной химии.

С последним пунктом согласен и председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин. Он еще раз напомнил простые правила безопасности. Коробки с пиротехникой необходимо ставить в снег, чтобы их не опрокинуло ветром. Запускать салюты лучше подальше от жилых домов, балконов и линий электропередач. Рядом с местом запуска не должно быть автозаправочных станций и припаркованных автомобилей. Зрителей необходимо удалить на расстояние не менее 20 метров от места запуска пиротехники.

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