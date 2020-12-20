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Фетисов прокомментировал решение CAS по российским спортсменам

Тамара Астапенкова
10:56 20.12.2020
Спортсмены РФ не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские спортивные функционеры не сумели за многие годы найти  решение, чтобы не наказывали тех спортсменов, кто не виноват в нарушении антидопинговых правил. Так прокомментировал решение CAS депутат, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, до 16 декабря 2022 года. CAS рассматривал дело о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающимся санкций в отношении российского спорта.

«Расстроился по двум моментам, что мы без флага и без гимна. И очень расстроился, что мы не сумели за эти годы - у нас три министра сменились, три президента МОК, - мы не сумели найти решения по простой проблеме. Не наказывать тех, кто ни в чем не виноват», - сказал депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В результате Российское антидопинговое агентство признано не соответствующим кодексу WADA. Свой статус РУСАДА получит через два года, если выполнит длинный список условий, среди которых полная выдача подлинных данных московской лаборатории и содействие в расследовании допинговых случаев. Обновленное Российское антидопинговое агентство заявило, что оно готово сотрудничать с WADA.

Российским спортивным чиновникам удалось добиться того, что к соревнованиям будут допущены все наши спортсмены, которые не наказаны за нарушение антидопинговых правил.

Российские хоккеисты выступят на двух чемпионатах мира и Олимпиаде в нейтральном статусе. В 2022 году санкции против российских спортсменов будут действовать и на чемпионате мира по футболу в Катаре. Однако из-под ограничений выводятся все отборочные матчи. Поэтому в квалификационном турнире на поле будет выходить именно сборная России.

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