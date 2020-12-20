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Забайкалец обманул счетчик электроэнергии и получил иск на миллион рублей

Иван Линдеманн
10:37 20.12.2020
Визуально на приборе не было никаких дефектов, но в ходе проверки выяснилось, что в счетчик вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта.
Забайкалец обманул счетчик электроэнергии и получил иск на миллион рублей
© Фото: pixabay

Одного из жителей Забайкальского края заподозрили в махинациях со счетчиками электроэнергии. По данным «Читаэнергосбыт», он задолжал 1 миллион 14 тысяч рублей. Компания подала на россиянина в суд.

«При снятии показаний прибора учета было обнаружено кратное снижение среднемесячного потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими периодами, что вызвало обоснованные сомнения в правильности учета электрической энергии», - приводит сообщение Черновского районного суда агентство «Чита.Ру».

Отмечается, что визуально на приборе не было никаких дефектов, но в ходе проверки выяснилось, что в счетчик вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта.

Во время заседания забайкалец свою вину не признал. Суд первой инстанции постановил взыскать с него чуть более 960 тысяч рублей, а апелляционная инстанция снизила сумму до 393, 6 тысячи.

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