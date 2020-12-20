Дизайнер и певица Виктория Бекхэм отравилась ртутью. Это случилось после того, как жена бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма села на рыбную диету. Об этом пишет издание The Sun.

По информации издания, знаменитость, придерживаясь диеты, чаще всего ела рыбу-меч. Она и могла стать причиной отравления. В мясе этой рыбы содержится ядовитое соединение - метилртуть. Результаты анализов 46-летней бизнесвумен подтвердили, что в ее организме высокий уровень токсичного вещества.

Врачи, чтобы избавить Викторию от токсинов, провели процедуру по очищению печени. Сейчас Бекхэм чувствует себя хорошо. Она также изменила свою диету, уменьшив в рационе количество тунца и рыбы-меч, добавив блюда из лосося.

Ранее внук известного исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто Филипп говорил о том, что употребление в пищу океанских рыб может быть опасно для здоровья.