Конструктор ракет «Ангара» сравнил новейшие ракеты с «Протонами-М»

Новый успешный запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» вновь поднял тему сравнений ее с ракетой-носителем «Протон-М». Создатели «Ангары» отказались от использовавшегося ранее в качестве топлива для «Протонов» несимметричного диметилгидразина и заменили его на экологичное - смесь керосина и жидкого кислорода. Теперь при высоких температурах керосин сгорает полностью, образуя лишь углекислый газ и воду.

В эфире программы «Военная приемка» генеральный директор КБ «Салют» Сергей Кузнецов назвал решение о замене топлива в «Ангаре» следующим шагом развития российского ракетостроения. При этом конструктор отметил, что сам «Протон-М» до сих пор востребован на рынке.

«Я не могу сказать, что «Протон-М» это машина с худшими характеристиками, или она хуже, она просто другая. Она делалась для других условий, для другого времени. Потенциал наверное еще «Протона» не исчерпан, она пользуется спросом на рынке, но надо идти вперед, поэтому «Ангара» была заложена изначально как экологически чистая машина», - заявил один из создателей ракет «Ангара».

Пуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» был осуществлен 14 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области, ракета-носитель успешно вывела на орбиту разгонный блок «Бриз-М» и макет полезной нагрузки.