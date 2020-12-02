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Меркель прокомментировала трагедию в немецком Трире

Тамара Астапенкова
00:15 02.12.2020
Канцлер Германии заявила, что находится в постоянном контакте с властями региона по поводу расследования смертельного ДТП.
Меркель прокомментировала трагедию в немецком Трире
© Фото: Thomas Frey globallookpress

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала трагедию в Трире, где автомобиль протаранил толпу пешеходов. Она выразила соболезнования родственникам погибших и заявила, что находится в постоянном контакте с властями региона.

«Новости из Трира меня очень огорчают. Мои соболезнования родственникам людей, которых так внезапно и стремительно лишили жизни. Я также думаю о тех, кто получил серьезные травмы, и желаю им много сил. Я нахожусь в контакте с премьер-министром Рейнланд-Пфальца Малу Драйер по ситуации с расследованием», - приводит слова Меркель пресс-служба кабмина ФРГ.

Во второй половине дня вторника в немецком городе Трир автомобиль наехал на толпу людей в пешеходной зоне. По последним данным полиции, количество жертв дорожно-транспортного происшествия возросло до пяти человек. В больницы госпитализированы большое число пострадавших, некоторые из которых находятся в очень тяжелом состоянии. Сообщается, что более 20 человек обратились к психологам за помощью.

На данный момент известно, что полицейские задержали водителя, совершившего наезд. В прокуратуре отвергли версию теракта. Предположительно, автомобилист был пьян или страдает психическим заболеванием.

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