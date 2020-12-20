Во время церемонии открытия главной елки Украины вспыхнула гирлянда

Во время церемонии зажжения огней на главное елке Украины, которая проходила в субботу, 19 декабря, на Софийской площади Киева, произошло возгорание с последующим задымлением. Об этом информирует украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Мы не зря предупреждаем о "елочных" правилах пожарной безопасности. 19 декабря в Киеве во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади были зажжены пиротехнические огни, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке», - сказано в сообщении экстренного ведомства.

В службе добавили, что с огнем удалось справиться достаточно оперативно, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в МЧС РФ дали советы, как правильно выбрать елку на Новый год, чтобы максимально обезопасить свое жилище от вероятного пожара. В частности, в ведомстве сообщили, что искусственные ели менее подвержены воспламенению, чем живые, уточнив при этом, что вспыхнуть, все же, может любое праздничное дерево.