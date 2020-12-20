В Москве за сутки умерли 77 пациентов с диагнозом COVID-19

Еще 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве за минувшие 24 часа. Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Днем ранее сообщалось о 74 летальных исходах.

«В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - приводит РИА Новости сообщение оперштаба.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику по количеству новых инфицированных по всему миру. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в мире увеличилось более чем на 700 тысяч. Таким образом, общее число заражений COVID-19 за все время сейчас превышает 74,2 миллиона. Количество летальных исходов за 24 часа выросло более чем на 13 тысяч, превысив показатель в 1,66 миллиона.