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Вакцинация педагогов и помощь военных медиков: как в России борются с коронавирусом

Иван Линдеманн
09:07 19.12.2020
С 21 декабря в Москве вновь расширят список граждан, которых будут  вакцинировать бесплатно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Масштабная вакцинация в России набирает обороты. В Петербурге вслед за медиками начали ставить прививки педагогам, а в Звездном городке - космонавтам.

Первыми на инъекцию пришли Олег Артемьев и Николай Чуб. Артемьев отметил что вакцинироваться нужно «обязательно и без опасений». Он признался, что многие из его друзей переболели, причем перенесли коронавирус очень тяжело.

С 21 декабря в Москве вновь расширят список граждан, которых будут  вакцинировать бесплатно. Записаться на иммунизацию смогут работники транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. Для этого нужно зайти на портал mos.ru. Сначала всем сделают первую прививку, через три недели - вторую.

В Курганской области завершили работу военные медики. Сводный отряд Минобороны помогал гражданским врачам с 28 октября. За это время вылечили более 2,5 тысячи человек. Была создана единая система, согласно которой пациентов распределяли по больницам в зависимости от тяжести заболевания. Это позволило сократить время с момента вызова скорой до приема больного в стационар.

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