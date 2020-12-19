Россиян предупредили о вреде витаминов при вирусных заболеваниях

Витамины при вирусных заболеваниях делают инфекцию сильнее и затормаживают процесс выздоровления. Об этом заявила директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа.

«Вирусы любят витамины. Если человек заболевает, то я считаю, что витамины совершенно не нужно применять, так как тем самым мы поддерживаем болезнь, вирусы тоже получают энергию от витаминов», - сказала она ТАСС.

То же самое, по ее словам, касается и коронавируса. Лапа подчеркнула, что витамины стоит употреблять только для профилактики заболевания и после выздоровления, но не ранее, чем через неделю.

«Когда мы уже поправились, через 7-10 дней витамины как раз очень хороши будут, потому что восстанавливать иммунную систему с помощью витаминов очень здорово», - уточнила врач.

Также эксперт предостерегла от приема витаминов людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По ее словам, они либо не принесут пользы, либо превратятся в токсины.

Кроме того, Лапа посоветовала согласовывать любой прием витаминов с лечащим врачом.

«Нужно делать под контролем врача, потому что гипервитаминизацию вообще тяжело лечить», - подчеркнула она.

Врач напомнила, что зачастую плохое самочувствие возникает как раз от переизбытка витаминов, а не от их недостатка.