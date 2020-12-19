В Екатеринбурге разъяснили ситуацию с работой генконсульства США

В мае 2021 сотрудники генкосульства США в Екатеринбурге вернутся к работе. Об этом «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, американская миссия не будет работать лишь первый квартал 2021 года. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, при этом ни о каком закрытии генконсульства США речи не идет.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два генконсульства страны в России. Утверждалось, что дипмиссии будут закрыты во Владивостоке и Екатеринбурге.

Позже в Госдепе США подтвердили закрытие генкосульства лишь во Владивостоке. Предполагается, что это решение позволит перераспределить сотрудников.