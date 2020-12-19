Шестилетняя россиянка вошла топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров

Анастасия Радзинская из Краснодара попала в топ-10 блогеров с самым высоким доходом. Такие данные опубликовал Forbes.

Девочке всего 6 лет. В данном рейтинге она - во второй раз. В этот раз блогер заняла седьмое место.

На YouTube россиянка известна как Like Nastya. Ее доходы за год видеосервис оценил в 18,5 миллиона долларов. По подсчетам Forbes USA, общее число просмотров ее роликов составило 39 миллиардов. Отмечается, что Настя - единственный представитель женского пола в десятке.

Первое место в рейтинге занял девятилетний Райан Каджи. Второе - блогер Mr. Beast (Джимми Дональдсон).