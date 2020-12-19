Эксперт назвал главные правила безопасности при запуске салюта

Безопасное использование пиротехники возможно, если продукция является сертифицированной и при запуске соблюдаются все меры предосторожности. Об этом рассказал RT председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин.

По его словам, салюты продаются в специализированных магазинах. Вся пиротехника такого типа производится на специализированных фабриках. Все батареи, завезенные компаниями-импортерами, сертифицированы и соответствуют определенным требованиям, добавил эксперт.

«Применять их вполне можно, если соблюдать все необходимые меры безопасности», - пояснил Волжин.

Самое основное правило в соблюдении мер безопасности – это правильная дистанции от места запуска салюта, добавил эксперт. По его словам, зрители должны находиться на расстоянии не менее 20 метров. А коробки с салютами должны быть установлены на ровной твердой поверхности, уточнил Волжин.

«Нежелательно ставить коробки в снег, но можно утоптать снег до твердого грунта. При сильных порывах ветра необходимо предусмотреть возможность разрыва заряда: при выстреле порывы ветра могут унести в сторону его части», - пояснил эксперт.

По его словам, большое расстояние также нужно предусмотреть от жилых зданий, бензоколонок. Не рекомендуется ставить коробки с салютом возле дорог. Также в обязательном порядке необходимо учитывать погодные условия и правильно выбирать место запуска.

Напомним, что с 1 января 2021 года в России вступает в силу новая редакция правил противопожарного режима. Согласно документу, со следующего года можно будет использовать неопасную пиротехнику в зданиях только на концертах или спортивных мероприятиях для создания спецэффектов.