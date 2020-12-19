Гуляющие в 48-градусный мороз якутские школьники повергли британцев в шок

Школьники из Якутии, игравшие на улице в сильный мороз, поразили жителей Великобритании. Ролик, где запечатлены дети, быстро набрал популярность, а таблоид The Daily Mail посвятил опубликованной записи целую статью.

Британцы писали в комментариях, что никогда бы не вышли на улицу в такой мороз, и напоминали, что в их стране школы закрываются сразу после первого снега.

«Русские дети сильнее и выносливее наших студентов», - сказал один из пользователей.

Другие сообщали, что начинают мерзнуть уже тогда, когда столбик термометра опускается чуть ниже нуля.

«Эти сибиряки тверды, как гвозди», - написал один из британцев.

Другие шутили, что у детей случится тепловой удар, как только температура достигнет положительной отметки.

Стоит отметить, что школьники находились на улице в 48-градусный мороз. Такие температуры в Якутии были зафиксированы на прошлой неделе.