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Помпео назвал Россию врагом США

Иван Линдеманн
08:29 19.12.2020
Но более важной угрозой для Штатов, по его словам, является все-таки Китай.
Помпео назвал Россию врагом США
© Фото: Roberto Monaldo, Keystone Press Agency, Globallookpress

Россия входит в список врагов Америки. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Майк Помпео.

«Есть много тех, кто хочет подорвать нашу страну и основные демократические принципы. Россия входит в этот список», - сказал он в интервью радиошоу Марка Левина.

Также Помпео напомнил о сообщениях в американских СМИ, касающихся того, что Москва якобы имеет отношение к недавним хакерским атакам.

«Мы очень долго видели подобное - использование ассиметричного потенциала для попыток оказаться в позиции, с которой они смогут заставить США платить», - отметил госсекретарь.

Но, по словам Помпео, более важной угрозой для США является все-таки Китай.

Ранее несколько американских СМИ сообщали, что группа киберпреступников, поддерживаемся правительством иностранного государства, получила доступ к системе Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Посольство России в Штатах назвало обвинения американских СМИ в адрес Москвы безосновательными.

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