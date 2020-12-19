Врач назвал разные сочетаниях поражений органов при COVID-19

У человека при инфицировании коронавирусом могут появляться разнообразные сочетания симптомов и поражений органов. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, у одних пациентов с коронавирусом может болеть живот и быть повышенная температура, у других - температура нормальная, но при этом они могут начать задыхаться.

«А есть случаи, когда ни температуры, ни одышки, но человек испытывает головокружения из-за тромбов. У кого-то коронарная болезнь обостряется из-за тромбов в сердце. Может развиваться жировой гепатоз печени, жировая дегенерация поджелудочной железы. Когда начинается COVID, то усугубляются все болезни», - рассказал иммунолог «Российской газете».

Владимир Болибок отметил, что из-за COVID-19, как у мужчин, так и у женщин, могут начаться проблемы с репродуктивными функциями. Он объяснил, что коронавирус - это прежде всего воспаление кровеносных сосудов, инфекционный васкулит.

«Различают две стадии COVID. Первая - в форме ОРВИ. У тех людей, у кого врожденный противовирусный иммунитет на хорошем уровне, все на этом и заканчивается. А вот у кого слабый врожденный иммунитет, то заболевает тяжелее. Вторая стадия - это вирусемия, когда вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и кровь его разносит по организму», - пояснил врач.

Он рассказал, что симптоматика проявляется в зависимости от того, где осел вирус. Иммунная система на 5 – 8 день начинает вырабатывать антитела, которые начинают атаковать вирус в сосудистой оболочке, провоцируя воспалительный процесс.

Болибок объяснил, что из-за большой капиллярной сети чаще всего поражаются легкие. Но воспаление может может проявиться где угодно, в том числе в тканях головного мозга, поджелудочной железы, кишечника и почек, уточнил иммунолог. Поэтому не стоит запускать процесс и своевременно обращаться к врачам, посоветовал эксперт.

Ранее ученые Йельского университета обнаружили у людей, инфицированных коронавирусом, антитела, которые направлены против органов, тканей и иммунной системы, а не против самого вируса. Как объяснил врач, это не значит, что организм сам себя уничтожает. В данном случае речь идет о так называемом цитокиновом шторме, который бывает у людей со слабым иммунитетом.