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Защита попросила суд США освободить Ярошенко из-за вспышки COVID-19 в тюрьме

Тамара Астапенкова
07:16 19.12.2020
По словам Алексея Тарасова, данное прошение не о помиловании, а об освобождении россиянина.
Защита попросила суд США освободить Ярошенко из-за вспышки COVID-19 в тюрьме
© Фото: Russian Embassy in the USA Twitter.com Globallookpress

В США защита летчика Константина Ярошенко попросила его освободить из-за вспышки коронавируса в тюрьме. Об этом сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

«Прошение по делу Константина Ярошенко подано в Федеральный суд южного округа Нью-Йорка – прошение о его освобождении в связи со вспышкой коронавируса в тюрьме, где он находится», - заявил адвокат.

Тарасов уточнил, что данное прошение не о помиловании, а об освобождении Ярошенко. Вспышка коронавируса, которая сейчас наблюдается в тюрьме «Данбери», подвергает здоровье и жизнь россиянина опасности, добавил адвокат.

«В данном случае мы обращаемся к судье на счет уменьшения срока его пребывания под стражей с 20 лет лишения свободы до 10,5 лет лишения свободы. То есть до того срока, который Константин уже отсидел», - приводит РИА Новости слова Алексея Тарасова.

Адвокат отметил, что еще в начале декабря в тюрьме было выявлено 7 инфицированных коронавирусом, сейчас эта цифра увеличилась до 95. По словам Тарасова, в тюрьме койки заключенных стоят рядом, нет возможности сохранить дистанцию в 6 футов (1,83 метра). При этом у Ярошенко есть заболевания, которые сопряжены с более тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Напомним, что Константин Ярошенко в США в 2011 году был обвинен в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию и приговорен к 20 годам заключения.

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