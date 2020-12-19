Трамп предотвратил шатдаун в США

Действующий президент США Дональд Трамп подписал бюджет на два дня, ранее одобренный Конгрессом. Об этом сообщили в Белом доме.



Отмечается - если бы американский лидер не принял данный документ, то в стране наступил бы шатдаун, то есть была бы приостановлена работа всех федеральных учреждений на неопределенный срок.

В воскресенье, 20 декабря, Конгресс вновь попытается принять более длительный проект бюджета, который рассчитан до конца текущего финансового года.

Разногласия возникли из-за мер помощи гражданам в связи с пандемией. Общий объем может составить 900 миллиардов долларов.