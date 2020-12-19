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С 1 января в России изменятся правила по установке новогодней елки

Тамара Астапенкова
07:44 19.12.2020
Елка не должна загромождать эвакуационные пути и стоять не ближе одного метра к приборам систем отопления и кондиционирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pexels, Pixabay

С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые требования к установке новогодней елки. Она не должна загромождать эвакуационные пути и стоять не ближе одного метра к приборам систем отопления и кондиционирования. Об этом говорится в новых правилах противопожарного режима.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», - приводит ТАСС выдержку из документа.

Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года и будут действовать до 2026 года, после чего они подлежат пересмотру. Действующие сейчас правила противопожарного режима не содержат требований об установке елки не ближе метра от систем кондиционирования и отопления, а также недопустимости загромождения эвакуационных путей.

Также новая редакция правил противопожарного режима вводит регламент на использование неопасной пиротехники в зданиях только на концертах или спортивных мероприятиях для создания спецэффектов. Запрещается применять пиротехнические изделия на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, на объектах культурного наследия. Исключения из правил составляют хлопушки и бенгальские огни.

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