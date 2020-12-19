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Ученые назвали диагноз, увеличивающий риск для детей заразиться COVID-19

Иван Линдеманн
07:04 19.12.2020
Пациентам с СДВГ нельзя прекращать принимать терапию, поскольку в таком случае они получат заметно более высокий шанс заразиться коронавирусом.
Ученые назвали диагноз, увеличивающий риск для детей заразиться COVID-19
© Фото: pixabay

Пациенты с диагнозом СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность), которые не получают необходимую терапию, заражаются COVID-19 на 65% чаще остальных. Об этом говорят результаты работы исследователей из Израиля, о которой сообщают РИА Новости.

По словам автора исследования Евгения Меерзона, пациентам с СДВГ нельзя прекращать принимать терапию, поскольку в таком случае они получат заметно более высокий шанс заразиться коронавирусом.

«Люди, которые продолжали терапию, покупали лекарства, у них риск нивелируется, исчезает. Те же, кто с таким диагнозом не получал лечения, - у них риск растет - до 65% по сравнению с теми, у кого нет СДВГ», - заявил Меерзон.

Полученные результаты основаны на исследовании данных 37 тысяч пациентов. Данные включают в себя информацию о диагнозах, перенесенных болезнях, полученном лечении и лабораторных исследованиях.

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