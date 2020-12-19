Правительство предложило изменить порядок выезда детей за рубеж

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий порядок выезда детей за рубеж. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предложено внести в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Если поправки будут приняты, то ребенку, чтобы поехать за границу с одним из родителей, не потребуется нотариальное заверенное разрешение от второго.

При этом любой из родителей получит законное право заявить о своем несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина «на определенный период в определенное государство, в несколько определенных государств или во все государства». Такой запрет не будет распространяться на поездки ребенка за границу с самим заявителем. Во внесудебном порядке запрет можно будет отозвать.

В сопроводительной записке к законопроекту говорится, что такие поправки позволят разрешить многие проблемы, которые возникают по этим вопросам на практике.