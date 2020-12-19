Гинцбург оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивную функцию

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», созданная институтом Гамалеи при участии Министерства обороны, не оказывает вредного воздействия на репродуктивные функции. Об этом заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, которые приводят РИА Новости, влияние вакцины на репродуктивную функцию изучалось в лабораторных условиях и проверялось на животных. Никакого негативного воздействия нет, подчеркнул Гинцбург.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи рассказал, каким образом формируется иммунитет после использования «легкой» версии вакцины. Он будет создаваться в течение трех недель и сохраняться на протяжении трех-четырех месяцев. У пожилых людей этот показатель, возможно, будет чуть ниже.

В первую очередь, «легкая» версия российской вакцины из одного компонента будет использоваться в странах с высокой смертностью. Ее цель — быстро снизить пик смертности за счет менее продолжительного по действию вакцинного препарата.