Китай приступил к изучению образцов лунного грунта

Китай приступил к исследованию образцов лунного грунта, который доставил на Землю беспилотный космический аппарат «Чанъэ-5». Из возвращаемой капсулы было извлечено 1 731 грамм грунта, который был передан ученым. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Китай приступил к своей первой научной работе по хранению, анализу и исследованию образцов внеземных тел», - говорится в сообщении.

В среду, 16 декабря, возвращаемая капсула беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно приземлилась на территории хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Таким образом Китай стал первой за последние 44 года страной, которая реализовала проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

Космический зонд «Чанъэ-5» был отправлен на Луну с космодрома на острове Хайнань 24 ноября. В ходе миссии аппарат взял образцы с поверхности, а также пробурил скважину глубиной до двух метров.