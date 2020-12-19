Снегопад, гололедица и ветер: в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности
На столичных дорогах образуется гололедица, после чего магистрали занесет снегом.
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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение Гидрометцентра действует до вечера субботы. Причина - мощные снегопады и гололедица.
«Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении Гидрометцентра.
По прогнозам метеорологов, в субботу Москву заметет снегом, на дорогах будет очень сколько, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными. Ожидается ветер порывами до десяти метров в секунду и до минус четырех градусов.