В стране и мире Снегопад, гололедица и ветер: в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности Ян Брацкий На столичных дорогах образуется гололедица, после чего магистрали занесет снегом. © Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение Гидрометцентра действует до вечера субботы. Причина - мощные снегопады и гололедица. «Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении Гидрометцентра. По прогнозам метеорологов, в субботу Москву заметет снегом, на дорогах будет очень сколько, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными. Ожидается ветер порывами до десяти метров в секунду и до минус четырех градусов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика