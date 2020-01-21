Названа предварительная причина пожара c 11 жертвами в Томской области

Причиной пожара в одноэтажном деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования, которое работало в аварийном режиме. Сейчас эксперты изымают его фрагменты.

Также уточнялось, что проживающие пользовались электрическими обогревателями, передает ТАСС.

Пожар вспыхнул рано утром 21 января в здании, которое находилось в аренде у частной компании, сдававшей помещение в качестве общежития. По предварительным данным, там проживали 14 человек, 11 из которых погибли, двоим удалось эвакуироваться. Судьба одного человека выясняется. Большинство жертв являлись гражданами Узбекистана.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».