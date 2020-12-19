В Госдепе назвали причины закрытия консульств в Екатеринбурге и Владивостоке

Государственный департамент США заявил о принятом решении закрыть генеральное консульство Соединенных Штатов во Владивостоке. Кроме того, будет приостановлена работа генконсульства в Екатеринбурге.

Принятое решение призвано оптимизировать работу американской миссии на территории Российской Федерации, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа. Однако, пока никаких действий с российскими генконсульствами на территории Штатов не планируется, добавил он.

Ранее сообщалось, что в связи со сложной эпидемической ситуацией в США было закрыто российское генконсульство в Нью-Йорке. Как ожидается, дипмиссия не откроется до конца текущего года.