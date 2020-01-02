Бывший глава Nissan заявил, что сам организовал побег из Японии

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault – Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который находился в Токио под домашним арестом и сбежал в Ливан, заявил, что сам организовал побег.

Французский телеканал BFMTV сообщает, что Гон назвал все слова о том, что к произошедшему причастна его семья, лживыми и несоответствующими действительности.

«Свой отъезд организовал я сам. Моя семья не играла никакой роли», - слова Гона приводит BFMTV.

Ранее сообщалось, что глава автоконцерна прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула. Границу он пересек по своему французскому паспорту. По данным ливанской газеты «Аль-Ахбар», побег Гона происходил при участии частной охранной компании.

Как именно главе Nissan удалось сбежать, неизвестно. Существует несколько версий. По информации одного из ливанских СМИ, Гон вызвал к себе домой группу музыкантов и сбежал в футляре из-под контрабаса.

В настоящее время полиция Японии ищет причастных к побегу и проводит обыски в квартире Гона. По данному факту в Турции, куда из Токио прибыл беглый менеджер, задержано несколько человек.

Бывший глава альянса Renault – Nissan - Mitsubishi Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Его обвинили в нарушении финансового законодательства. По версии следствия, с 2010 по 2018 годы он скрывал свое вознаграждение и декларировал лишь половину доходов. Сумма сокрытого оценивается в 71 миллион долларов.

Сам Гон свою вину не признает и считает себя жертвой интриг со стороны топ-менеджеров компании.