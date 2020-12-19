Космонавты ищут новое место утечки воздуха на МКС

На Международной космической станции (МКС) вновь обнаружена утечка воздуха в российском модуле «Звезда». Это следует из переговоров, которые транслировало NASA.

При этом сообщалось, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходит к концу, что существенно усугубляет ситуацию.

«Мы сейчас практически не понимаем, в какой части ПрК (промежуточной камеры) у нас еще дополнительная течь», - приводит РИА Новости слова специалиста Центра управления полетами, обращенные к космонавту Сергею Рыжикову.

Рыжиков, в свою очередь, сказал, что воздух уходит через переходную камеру.

В Центре управления полетами попросили экипаж МКС помочь в поисках места утечки воздуха. Также там рекомендовали укладывать мешки и покрывала на различные места модуля, чтобы сузить район поиска. Кроме того, в ЦУП предложили до момента обнаружения утечки держать камеру закрытой в целях экономии воздуха.

Ранее сообщалось, что на борту Международной космической станции вновь отказала система подачи кислорода «Электрон-ВМ». Как заявил Сергей Рыжиков, отказ мог произойти из-за низкого давления в системе. При этом неполадки по времени совпали с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда».