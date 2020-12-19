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В США приняли двухдневный бюджет

Ян Брацкий
04:45 19.12.2020
Действующий президент США Дональд Трамп должен подписать документ до 08:00 по московскому времени, чтобы федеральные учреждения продолжили работу.
В США приняли двухдневный бюджет
© Фото: flickr

Сенат США единогласно принял двухдневный бюджет. Этот шаг позволит властям избежать прекращения работы федеральных учреждений на неопределенный срок без государственного финансирования. Теперь действующий президент страны Дональд Трамп должен подписать документ до 08:00 по московскому времени.

В воскресенье обсуждения бюджета, рассчитанного уже до конца финансового года продолжится. Эксперты и финансовые аналитики предсказывают жаркие споры вокруг главного финансового документа страны, пишет The Washington Post. Среди конгрессменов нет единства по поводу объема финансовой помощи американцам, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Проект бюджета предусматривает выделение на эти цели 900 миллиардов долларов.

Ранее Дональд Трамп пообещал наложить вето на одобренный Конгрессом проект военного бюджета. Закон предусматривает расширение санкций против трубопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», запрет на сотрудничество военных России и США, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.

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