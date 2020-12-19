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Эксперт объяснил преимущества оплаты наличными

Ян Брацкий
04:19 19.12.2020
Используя пластиковую карту для оплаты покупок всегда существует риск стать жертвой мошенников.
Эксперт объяснил преимущества оплаты наличными
© Фото: stockvault

Оплата покупки наличными намного безопаснее безналичного платежа. В этом уверен юрист Дмитрий Константинов.

«Оплата наличными в некоторых случаях позволяет уберечь свои деньги от мошенников или не столкнуться со сложным возвратом денег за товар ненадлежащего качества», - рассказал юрист в беседе с агентством «Прайм».

Иногда продавец может потребовать карту в руки и уйти с ней в другое помещение для проведения платежной операции, что также должно насторожить покупателя, отмечает он. Поэтому банковскую карту лучше не использовать в маленьких магазинах, сомнительных лавках и несетевых заведениях. Там велика вероятность наткнуться на скиммеры - устройства дистанционного считывания данных с карты.

Визуально такие устройства распознать почти невозможно, поэтому небольшую сумму наличных лучше всегда иметь при себе, как раз на случай таких покупок, добавил Константинов.

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