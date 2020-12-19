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СМИ: администрация Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два генконсульства в России

Роман Захаров
04:01 19.12.2020
Инициатива якобы связана с решением российского руководства уменьшить численность сотрудников американских дипломатических миссий в РФ.
СМИ: администрация Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два генконсульства в России
© Фото: wikimedia

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два генконсульства страны в России. Об этом пишет Washington post, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, Госдеп еще 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генерального консульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге. В материале отмечается, что закрытие консульств якобы связано с решением российского руководства в 2017 году уменьшить численность сотрудников американских дипломатических миссий на территории России.

Ранее сообщалось, что в связи со сложной эпидемической ситуацией в Соединенных Штатах было закрыто российское генконсульство в Нью-Йорке. Как ожидается, дипмиссия не откроется до конца текущего года.

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