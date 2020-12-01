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Врач объяснил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

Виктория Ивашечкина
09:34 01.12.2020
По словам специалиста, качество вакцины определяют спецкомиссии по строгому протоколу, которые учитывают нюансы всех этапов проверки.
Врач объяснил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
© Фото: Vito Corleone, Keystone Press Agency, Globallookpress

Израильский иммунолог Яков Беркун рассказал, что участникам испытаний вакцины от коронавируса не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела. Если человек все же сдал тест, то его результаты лучше не сообщать врачу, чтобы информация никак не повлияла на исследование.

«На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя все, что он хочет», - отметил врач.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от коронавируса делали тесты на антитела. Таким образом люди хотели выяснить, что они получили: прививку или плацебо. Эксперты сетовали, что такие действия могут поставить под вопрос качество исследования, передает РИА Новости.

Израильский иммунолог отметил, что подобное, хоть и противоречит правилам исследования, может происходить и в разных странах.

«Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста», - отметил Беркун.

Эксперт считает, что даже если испытуемый узнает, получил ли он плацебо или активную вакцину, главное, чтобы эта информация не попала ко врачу.

Врач подчеркнул, что когда в Израиле делают прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп.

По словам иммунолога, в этом случае ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек. Профессор отметил, что качество вакцины определяют спецкомиссии по строгому протоколу.

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