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В Британии нашли останки «русалки»

Светлана Иванова
09:33 01.12.2020
Британец Бен Ландрикомб обнаружил кости на пляже в бухте Дженниклифф в Плимуте.
В Британии нашли останки «русалки»
© Фото: Leandro De Carvalho, Pixabay

Необычную находку сделал британец Бен Ландрикомб, прогуливаясь в пятницу, 27 ноября, по пляжу в бухте Дженниклифф в Плимуте. Работник технического обслуживания обнаружил кости, сообщает The Sun

Ландрикомб нашел кости на берегу во время отлива. По собственному убеждению британца, речь идет о части человеческого скелета с хвостом, которые могли принадлежать только русалке. Мужчина показал свою находку соседям и приятелям в соседнем Тернчепеле. Кто-то поддержал теорию Ландрикомба о том, что останки принадлежат сказочному существу.

В свою очередь эксперт по археологии, доктор Джеймс Моррис, увидев снимки, переданные ему журналистами, не согласился с этим предположением, подчеркнув, что на фото запечатлены останки овцы, козы или косули.

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