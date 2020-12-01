В Британии нашли останки «русалки»

Необычную находку сделал британец Бен Ландрикомб, прогуливаясь в пятницу, 27 ноября, по пляжу в бухте Дженниклифф в Плимуте. Работник технического обслуживания обнаружил кости, сообщает The Sun.

Ландрикомб нашел кости на берегу во время отлива. По собственному убеждению британца, речь идет о части человеческого скелета с хвостом, которые могли принадлежать только русалке. Мужчина показал свою находку соседям и приятелям в соседнем Тернчепеле. Кто-то поддержал теорию Ландрикомба о том, что останки принадлежат сказочному существу.

В свою очередь эксперт по археологии, доктор Джеймс Моррис, увидев снимки, переданные ему журналистами, не согласился с этим предположением, подчеркнув, что на фото запечатлены останки овцы, козы или косули.