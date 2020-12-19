Эксперт рассказал об опасности предновогодних кредитов

Оформлять кредит без финансового обеспечения не стоит, особенно это актуально в преддверии новогодних праздников. Таким мнением поделился первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. С его слов, накануне 31 декабря у многих велико искушение приобрести дорогостоящую вещь в подарок, однако мало кто задумывается о последующих платежах и их влиянии на личный бюджет.

«Во-первых, банки перед Новым годом создают различные интересные кредитные предложения, и клиенты в предвкушении праздников зачастую даже не читают условия договора. Они могут быть хорошими, но предусматривать жесткие меры в случае просрочек», - рассказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

Отсутствие стабильного заработка и постоянной работы - еще одно противопоказание от похода в кредитное учреждение. Рассчитывать на предновогодние премии также не стоит, уверен Сигал. Январь и февраль традиционно сложные месяцы для бизнеса, владельцы которого готовятся к этому заранее.

«В случае потери работы человек также будет вынужден экстренно искать средства. Если кредит реально нужен, стоит взвесить силы и внимательно читать договор, задавая вопросы сотруднику банка и уточняя самые непонятные моменты», - добавил Сигал.

Впрочем, не все банки готовы раздавать кредиты любому желающему. Ранее финансовый эксперт Иван Капустянский перечислил причины для отказа в выдаче займа. Среди них систематические просрочки по предыдущим платежам, попытки объявить себя банкротом и плохая кредитная история.