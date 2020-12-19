Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Италия станет «красной зоной» на новогодние праздники

Ян Брацкий
02:51 19.12.2020
Все магазины в этот период будут закрыты, а бары и рестораны смогут работать исключительно навынос.
Италия станет «красной зоной» на новогодние праздники
© Фото: Salvatore Laporta globallokpress

Власти Италии приняли решение ввести на территории страны общенациональный карантин. В праздничные дни, с 24 декабря по шестое января все Апеннины объявлены «красной зоной», заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

«Вся Италия - "красная зона" с 24 декабря по шестое января. Это предполагает запрет на выход из дома без надобности», - цитирует Конте ТАСС.

Все магазины в этот период будут закрыты. Исключение сделали лишь для аптек, продуктовых лавок и парикмахерских. Любые перемещения между регионами запрещены, уточнил премьер-министр. Итальянцам рекомендовано проводить новогодние праздники в кругу семьи, однако позволили принимать двух гостей в сопровождении детей.

Небольшие послабления вступят в силу с 28 по 30 декабря и четвертого января. В эти дни магазины смогут открыться до 21:00. Жителям также позволят выехать из города проживания, но только в крайнем случае.

«Государство не может контролировать, что происходит в домах, но наши меры направлены на максимальное ограничение передвижений», - пояснил Джузеппе Конте.

С седьмого января на всей территории Италии начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Объясняя принятое решение, глава правительства отметил, что оно продиктовано беспокойством за жизни и здоровье граждан и попросил отнестись пониманием к вводимым мерам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.