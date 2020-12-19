Италия станет «красной зоной» на новогодние праздники

Власти Италии приняли решение ввести на территории страны общенациональный карантин. В праздничные дни, с 24 декабря по шестое января все Апеннины объявлены «красной зоной», заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

«Вся Италия - "красная зона" с 24 декабря по шестое января. Это предполагает запрет на выход из дома без надобности», - цитирует Конте ТАСС.

Все магазины в этот период будут закрыты. Исключение сделали лишь для аптек, продуктовых лавок и парикмахерских. Любые перемещения между регионами запрещены, уточнил премьер-министр. Итальянцам рекомендовано проводить новогодние праздники в кругу семьи, однако позволили принимать двух гостей в сопровождении детей.

Небольшие послабления вступят в силу с 28 по 30 декабря и четвертого января. В эти дни магазины смогут открыться до 21:00. Жителям также позволят выехать из города проживания, но только в крайнем случае.

«Государство не может контролировать, что происходит в домах, но наши меры направлены на максимальное ограничение передвижений», - пояснил Джузеппе Конте.

С седьмого января на всей территории Италии начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Объясняя принятое решение, глава правительства отметил, что оно продиктовано беспокойством за жизни и здоровье граждан и попросил отнестись пониманием к вводимым мерам.