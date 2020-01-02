Выжжено 5 млн гектаров: в Австралии проходит массовая эвакуация из-за лесных пожаров
Жертвами стали 17 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Масштабная эвакуация проходит на юго-восточном побережье Австралии, где бушуют природные пожары. Свои дома покинули тысячи человек.
Пламя выжгло около пяти миллионов гектаров земли и продолжает распространяться. Число погибших увеличилось до 17 человек, еще четверо пропали без вести.
На побережье у города Маллакута в ловушке оказались 4 тысячи человек, многие ищут убежище на пляжах. Из-за густого дыма тушить пожары с воздуха стало невозможно.
В пострадавшие районы власти направляют корабли ВМС. Уровень загрязнения воздуха в некоторых городах в 25 раз превышает критическую отметку.
Едкий дым от австралийских пожаров уже достиг Новой Зеландии.