ГИБДД выписала 2,4 тысячи штрафов по камерам за непристегнутый ремень и разговоры по телефону

В Москве ГИБДД выписала свыше 2,4 тысяч штрафов за непристегнутый ремень безопасности и разговоры по телефону во время езды. Все эти нарушения были зафиксированы камерами фотофиксации с 1 по 16 декабря текущего года.

«По состоянию на 16 декабря 2020 года УГИБДД ГУ МВД России по Москве вынесено свыше 2,3 тысяч постановлений по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"), а также больше 100 постановлений по ст. 12.36.1 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства")», - приводит ТАСС сообщение ГУ МВД по российской столице.

По данным главка, использование таких комплексов фотовидеофиксации началось с 1 декабря этого года. Пока в Москве их работает восемь.

Ранее сообщалось, что в столице полиция привлекла к ответственности водителя, у которого было более 700 штрафов за нарушения ПДД на сумму свыше миллиона рублей.