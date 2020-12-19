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В ЕС призвали искать баланс в отношениях с Россией и Турцией

Ян Брацкий
02:04 19.12.2020
В заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля говорится, что Россия и Турция всегда играли важную роль на континенте.
В ЕС призвали искать баланс в отношениях с Россией и Турцией
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Правильный баланс в отношениях между Европейским союзом, Россией и Турцией является залогом стабильности на всем континенте. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

«Европейская интеграция была продиктована целью преодоления динамики конфликтов между государствами, которые на протяжении многих столетий характеризовали европейскую историю... С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения. И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией», - приводит РИА Новости слова Борреля.

Непростые взаимоотношения официальной Москвы с коллективным Западом стала одной из тем большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Оценивая ответы российского лидера на соответствующие вопросы, немецкий журналист-международник Александр Рар отметил готовность Кремля к выстраиванию новой архитектуры доверия с ЕС и США.

Журналист назвал слова Путина важным сигналом Западу о том, что несмотря на принципиальные разногласия по некоторым вопросам, есть объединяющая повестка, которой необходимо воспользоваться для выстраивания нормальных отношений. Александр Рар выразил надежду на то, что западные лидеры проанализируют выступление Владимира Путина и сделают правильные выводы.

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