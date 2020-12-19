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Обаму обвинили в «унижении» Евросоюза

Роман Захаров
23:57 19.12.2020
Барак Обама в своей новой книге рассказал о противоречиях, царящих внутри объединения.
Обаму обвинили в «унижении» Евросоюза
© Фото: Sanjeev Singhal, globallookpress

Экс-президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» «унизил» Евросоюз, указав на «неразрешимые противоречия» блока. Об этом говорится в материале, опубликованном Express.

Издание пишет, что ЕС сейчас переживает, вероятно, величайший кризис доверия в своей истории и будущее блока выглядит мрачным. В статье также говорится, что Обама, «остающийся все еще одним из влиятельнейших голосов в большой политике», будто всадил нож в тело Евросоюза своей «убийственной оценкой».

Бывший президент США в своей книге сообщает, что греческий долговой кризис, который возник после финансового краха 2008 года, показал неразрешенные противоречия, лежащие в основании десятилетнего движения Европы к углублению интеграции.

«Тогда я осознал, что греческий долговой кризис являлся такой же геополитической проблемой, как и вопросом мировых финансов», - подчеркивает Обама.

По его мнению, у Афин не было понимания о выходе из сложившейся ситуации, поскольку членство в еврозоне не сделало денежно-кредитную политику страны более гибкой. Экс-президент также пишет, что финансовая помощь, оказанная Греции Германией и Францией, имела для стран-помощниц большие внутренние последствия. И именно в то время, убежден Обама, было подорвано доверие к еврозоне, а «шрамы от этого видны до сих пор».

Ранее сообщалось, что картина российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» (2019) стала одним из самых любимых фильмов Барака Обамы в текущем году. Бывший президент объяснил, что он и его супруга, как и многие люди, из-за пандемии коронавируса были вынуждены отказаться от походов в кино и проводить вечера дома за просмотром фильмов и телесериалов. Некоторые картины политику понравились особенно, о чем он рассказал своим подписчикам в Twitter.

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