Пираты захватили судно с украинскими моряками у побережья Нигерии

Вооруженные пираты захватили судно Stevia и восемь членов экипажа, шестеро из которых являются украинцами. Инцидент произошел у побережья Гвинейского залива, сообщила пресс-служба посольства Украины в Нигерии.

«По имеющимся в посольстве данным, 16 декабря 2020 года в Гвинейском заливе группой неустановленных лиц совершено нападение на судно "Stevia" (флаг Камеруна), в результате которого злоумышленниками было захвачено и вывезено в неизвестном направлении восемь членов экипажа судна, из которых шесть - граждане Украины (всего на судне находилось 15 человек). Остальные члены экипажа во время нападения успели попасть в защитное помещение и остались на судне», - приводит «Интерфакс-Украина» сообщение дипмиссии.

Сейчас судно пришвартовалось в порту Лаоса. С захваченными в заложники украинскими моряками удалось установить связь, отмечает консул. По предварительным данным, в плен к пиратам попали капитан судна, старпом, второй помощник, старший механик, вайпер и электромеханик.