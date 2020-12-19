Названа возможная причина хлопка в хранилище кислородных баллонов астраханской больницы

Хлопок в хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани произошел во время плановых работ по замене оборудования. Такое заявление сделал министр здравоохранения региона Алексей Спирин.

«По предварительной версии, рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи», - отметил министр в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, рабочий получил ожоги легкой и средней степени тяжести. В инфекционном отделении больницы находятся 150 пациентов, 11 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

«Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, следы горения отсутствуют. Подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы в случае установления возможных повреждений основного оборудования», - добавил Спирин.

Инцидент произошел в 20:49 по местному времени. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного Центра обработки вызовов Системы 112. В ликвидации последствий взрыва принимали участие 37 человек и 12 единиц специальной техники.