Израиль вводит обязательный двухнедельный карантин для туристов
Начиная с воскресенья, 20 декабря, все зарубежные страны будут считаться «красными».
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В минздраве Израиля сообщили о том, что в стране вводят обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из всех стран мира, вне зависимости от уровня заболеваемости там.
В ведомстве напомнили, что ранее карантин были обязаны проходить лишь те, кто возвращался из «красных» стран с высоким уровнем заболеваемости.
«Соответственно, теперь все приехавшие из зарубежных поездок должны будут пройти 14-дневную изоляцию», - сказано в сообщении ведомства, передает РИА Новости.
Начиная с 20 декабря, все зарубежные страны будут считаться «красными».