Израиль вводит обязательный двухнедельный карантин для туристов

В минздраве Израиля сообщили о том, что в стране вводят обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из всех стран мира, вне зависимости от уровня заболеваемости там.

В ведомстве напомнили, что ранее карантин были обязаны проходить лишь те, кто возвращался из «красных» стран с высоким уровнем заболеваемости.

«Соответственно, теперь все приехавшие из зарубежных поездок должны будут пройти 14-дневную изоляцию», - сказано в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Начиная с 20 декабря, все зарубежные страны будут считаться «красными».