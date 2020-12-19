Три человека погибли в ДТП в Кировской области

Три человека погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Кировской области. Инцидент произошел на участке федеральной автодороги «Вятка».

«19 декабря в 18:05 мск на 396-м км федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе произошло столкновение легковых автомобилей Nissan Juke и Lada Granta. В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и четверо получили травмы. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции», - приводит ТАСС сообщение регионального главка ГИБДД.

Пострадавшие были экстренно доставлены в ближайшую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Движение на участке автодороги ограничено, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи, которым предстоит восстановить картину случившегося и определить степень вины каждого участника аварии.