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Три человека погибли в ДТП в Кировской области

Ян Брацкий
23:29 19.12.2020
Пострадавшие были госпитализированы в ближайшую клинику, где им оказывается медицинская помощь.
Три человека погибли в ДТП в Кировской области
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Три человека погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Кировской области. Инцидент произошел на участке федеральной автодороги «Вятка».

«19 декабря в 18:05 мск на 396-м км федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе произошло столкновение легковых автомобилей Nissan Juke и Lada Granta. В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и четверо получили травмы. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции», - приводит ТАСС сообщение регионального главка ГИБДД.

Пострадавшие были экстренно доставлены в ближайшую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Движение на участке автодороги ограничено, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи, которым предстоит восстановить картину случившегося и определить степень вины каждого участника аварии.

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