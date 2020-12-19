В мире за сутки зафиксировано 700 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в мире увеличилось более чем на 700 тысяч. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, общее число заражений COVID-19 за все время сейчас превышает 74,2 миллиона.

Количество летальных исходов за 24 часа выросло более чем на 13 тысяч, превысив показатель в 1,66 миллиона.

Больше всего заражений во время пандемии зафиксировали в США - 16 912 564. Далее следуют Индия (10 004 599), Бразилия (7 110 434), Россия (2 819 429), Франция (2 401 113), Великобритания (1 977 171), Италия (1 921 778), Испания (1 797 236), Аргентина (1 524 372), Германия (1 471 238), Колумбия (1 468 795) и Мексика (1 289 298).

Стоит отметить, что ВОЗ в своей статистике учитывает только официальные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые разными государствами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала сроки окончания эпидемии COVID-19 в России. Так, по ее данным, ситуация с коронавирусом в стране может значительно измениться к началу весны. При этом она подчеркнула, что успех борьбы с пандемией зависит от каждого россиянина.